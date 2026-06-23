У бывшей жены Александра Цекало могут забрать дом в Подмосковье

У бывшей жены продюсера Александра Цекало Виктории Галушки могут конфисковать дом в Подмосковье стоимостью в полмиллиарда рублей. Об этом сообщает Starhit.

Четыре года назад сестра певицы Веры Брежневой покинула страну и решила избавиться от коттеджа, который Цекало оставил ей после развода. Как выяснилось, продать недвижимость не удалось: для граждан Украины существуют определенные ограничения по сделкам, а покупатели сами несколько раз отказывались, узнавая о владелице объекта.

Сейчас Галушка проживает в Европе, а особняк пытается сдавать. Отчитываться о расходовании средств она не желает, в том числе в суде. Полгода назад она подала на алименты к продюсеру и потребовала миллионы на содержание не только сына и дочери, но и себя. В рамках спора адвокаты Цекало запросили выписки с движением финансов на счетах Виктории, однако суд отклонил ходатайство.

В окружении Галушки рассказали, что сейчас она всерьез опасается лишиться и дома, и денег. По информации источников, в прокуратуру уже поступили запросы относительно проверки особняка.

«Практика конфискации имущества у сбежавших из России набирает обороты. А Вика не раз высказывалась негативно в адрес происходящего и не скрывает своей позиции», — заявили собеседники.

К делу привлекли Росфинмониторинг, который должен дать заключение по этому вопросу. Полученные сведения в дальнейшем могут быть использованы для привлечения к ответственности и решения судьбы дома.