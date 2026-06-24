Дзюник призвал не осуждать Диброва за вечеринки после развода

Продюсер Леонид Дзюник прокомментировал поведение телеведущего Дмитрия Диброва после развода. Он признался, что не видит ничего удивительного в стремлении шоумена продолжать активный образ жизни.

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По мнению Дзюника, возраст не мешает человеку чувствовать себя молодым и искать новые впечатления. Он отметил, что многим людям независимо от возраста хочется развлечений и ярких эмоций.

— Ну дайте человеку повеселиться! Дайте оторваться! Потому что он и так, можно сказать, брошенка в наше время, — заявил продюсер.

Он также выразил мнение, что Дибров всегда отличался любовью к приключениям и вряд ли изменит свои привычки. По словам Дзюника, телеведущий продолжает жить в привычном для себя ритме, несмотря на перемены в личной жизни, передает Teleprogramma.org.

21 июня издание Super со ссылкой на источник писало, что у Диброва в больнице диагностировали сотрясение мозга. На тот момент телеведущий находился в травматологическом отделении под наблюдением врачей. Бывшая супруга Диброва Полина в тот же день подтвердила, что шоумен находится в больнице после падения с лестницы.

Ряд СМИ сообщил, что Дмитрий Дибров разбил голову во время отдыха в развлекательном клубе на юге столицы. Инцидент произошел в заведении на улице Косыгина.