Отиева ответила на призыв вернуться на сцену

Заслуженная артистка России Ирина Отиева ответила на призыв коллег вернуться на сцену. Об этом сообщает News.ru.

По словам Отиевой, она не планирует возвращаться к актерскому ремеслу. Актриса добавила, что после событий прошлых лет она больше не испытывает желания выходить на сцену.

«Я не вернусь. Мне достаточно того, что меня оттуда сами убрали, все, кому не лень. Конечно, я никуда не вернусь. Совсем. Не хочется. Я просто ходила в магазин, ко мне прицепились в очередной раз журналисты. Они меня вообще “пасут” все время. Зачем я им? Этого понять не могу», — заявила Отиева.

Ранее певица Катя Лель призвала коллег помочь Отиевой.