Появились подробности о состоянии актрисы Екатерины Волковой

Актриса Екатерина Волкова, звезда сериалов «Скорая помощь» и «Черная графиня», была госпитализирована с признаками острого синусита, рассказал журналистам врач клинического госпиталя «Лапино» Андрей Рыжов. Он добавил, что после лечения отмечен регресс симптомов, пишет РИА Новости.

По данным агентства, специалисты после госпитализации оперативно провели комплексное обследование и подобрали эффективный курс терапии.

Врач уточнил, что признаки синусита сопровождались у звездной пациентки выраженным болевым синдромом.

«На фоне противовоспалительного лечения отмечен значительный регресс симптомов с восстановлением трудоспособности», — констатировал Рыжов.

Ранее Волкова сообщила, что медики экстренно госпитализировали ее. Артистка не посчитала нужным поделиться подробностями самочувствия, но пообещала вернуться к поклонникам, как только ей станет лучше.

Актрису Екатерину Волкову госпитализировали

В фильмографии Екатерины Волковой более 100 работ. Она снималась в таких проектах, как «Резервация» (Тина Назарова), «Столыпин» (Императрица Мария Федоровна), «Начальник разведки» (Зарубина), «С нуля» (Валерия).