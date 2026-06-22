Диброва отреагировала на жесткую травлю в Сети

Страницу Полины в соцсетях атаковали боты. Бизнесвумен сама вычислила наплыв фейковых аккаунтов.

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На днях бывшая жена шоумена Дмитрия Диброва улетела в очередное путешествие. Полина оставила детей и экс-супруга, который в эти выходные попал в больницу. В соцсетях на бизнесвумен обрушилась волна жесткой критики. В комментариях ее обвинили в равнодушии. Однако у самой Дибровой на этот счет есть совершенно другая версия.

Сегодня Полина заявила, что хейт в ее адрес — это спланированная акция. На страницу многодетной мамы массово налетели боты с фейковыми и пустыми аккаунтами. Бизнесвумен прямо намекнула, что за этим стоит Елена Товстик — женщина, у которой Полина в свое время увела своего нынешнего возлюбленного Романа.

«Насылать ботов — это заметно. Это рисует человека с нехорошей стороны. А еще это бестолковая трата семейного бюджета. Жить в иллюзиях — большая глупость, а жить жизнью других — еще большая», — эмоционально высказалась Диброва.

Противостояние двух женщин длится с самого развода. И Елена действительно до сих пор не может отпустить отца своих детей и смириться с прошлым. Бывшая жена регулярно напоминает о себе, устраивая новые публичные разборки. Диброва от этого устала.