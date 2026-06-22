Боня объяснила свой отказ в интервью Собчак

Российская телеведущая и актриса Виктория Боня рассказала, что отказала в интервью журналистке Ксении Собчак из-за вопросов о реалити-шоу «Дом-2», в котором они обе принимали участие. В частности, Собчак планировала спросить артистку о влиянии шоу на ее репутацию.

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Боня объяснила, что журналистка предложила ей записать интервью в декабре 2025 года. В связи с этим она попросила Собчак заранее прислать вопросы.

— Вопросы были (о том — прим. «ВМ»), как «Дом-2» повлиял на мою репутацию. Знаешь, я даже не дочитала 50 остальных вопросов, я не третьем остановилась. Я думаю: тот человек, который поработал над тем, чтобы моя репутация была не очень в медиа или где возможно, у меня будет спрашивать про мою репутацию, — рассказала ведущая в эфире подкаста предпринимателя Анатолия Сульянова на его YouTube-канале.

21 июня Виктория Боня обвинила Ксению Собчак в том, что она закрывает для нее вход на светские мероприятия, пользуясь своим авторитетом и знакомствами. По словам ведущей, Собчак поступала так же в отношении других людей, с которыми она конфликтует.