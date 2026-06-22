Путь к известности и тяжелая потеря: как живет солист «Чайф» Владимир Шахрин

Уже 40 лет Владимир Шахрин является бессменным лидером группы «Чайф», которой в свое время не дал распасться. Постоянством он отмечается и в сердечных делах — солист женился однажды и на всю жизнь. Starhit вспомнил историю знаменитости в день его 67-летия.

История любви

Владимир Шахрин 22 июня 1959 года в Свердловске в семье преподавателей архитектурно-строительного техникума. Интерес к музыке у него возник после того, как отец подарил ему катушечный магнитофон с записями Rolling Stones и The Who. Уже в школьные годы Владимир научился играть на гитаре и собрал первую группу, а родитель поддержал его, собрав усилитель из коробки из-под патефона.

В 10 классе Шахрин познакомился с Владимиром Бегуновым, с которым впоследствии основал «Чайф». Сперва товарищи практиковались в ВИА «Эдельвейс», на выпускном поставили мюзикл, а в Свердловском строительном техникуме отвечали за музыкальное сопровождение на танцах.

Вместе с Бегуновым Шахрин служил в погранвойсках. Через полгода его перевели в Ансамбль песни и пляски Дальневосточного округа. Следующие несколько лет занятия музыкой Шахрин совмещал с работой монтажником Свердловского домостроительного комбината. Музыкант не просто так устроился работать на стройку — он хотел получить квартиру для семьи. Еще в студенчестве Владимир встретил Елену, которая стала главной любовью его жизни.

«Может быть, я безответственный человек, но, когда еще в техникуме влюбился в Лену, не загадывал, как мне жить дальше. Она ходила в дерзкой мини-юбке, красных колготках — яркая девушка… Я влюбился, и мне просто очень хотелось быть с ней», — признавался артист.

Без ссор у пары не обходилось. История об одном конфликте стала легендарной: Лена никак не хотела мириться, и музыкант встал под окнами со стартовым пистолетом. Соседка девушки Люся крикнула с пятого этажа, что Елена не станет разговаривать, а Шахрин заявил, что тогда застрелится, и для убедительности пальнул в воздух.

«Высовывается потом Лена уже и говорит: "Прекрати, Шахрин, тут устраивать балаган. Что ты меня позоришь?! Все, иди поднимайся". Поднялся — помирились. Она испугалась, конечно. Я потом ей уже сказал, что это стартовый пистолет был», — вспоминал артист.

После армии Шахрин сделал избраннице предложение, и та ответила согласием. Молодая семья получила комнату в коммуналке, а после и двухкомнатную квартиру, где вскоре родились дочери Юля и Даша.

На грани распада

Условной датой создания группы «Чайф» Владимир считает 1976 год, когда он познакомился с Бегуновым, однако официальным днем рождения коллектива считается 29 сентября 1985 года. Тогда первый состав коллектива впервые выступил под этим названием в свердловском ДК МЖК.

На первые репетиции группа собиралась в маленькой комнате в ДК Строителей. Там была кофеварка, в которую вместо кофе засыпали чай — во время саунд-чеков и общения музыканты пили эту коричневую жидкость. Игравший на панк-трубе Вадим Кукушкин совместил два слова — «чай» и «кайф». Так и появилось название группы.

Вскоре группа выпустила дебютный двойной магнитоальбом «Жизнь в розовом дыму» и отправилась на первые гастроли в Челябинск, которые были бесплатными — за дефицитную немецкую пленку. Только третий тур, в Казани, принес музыкантам первые деньги, а именно по 3 рубля 90 копеек. Заработок был пропит, а алкогольные вечера вошли в привычку, из-за чего группа почти не распалась.

«В 1987 году группа оказалась на грани роспуска, уже не имело смысла продолжать. Мы с ребятами разошлись, и в эту паузу, как ни странно, у меня появилось несколько очень хороших песен, в том числе "Поплачь о нем, пока он живой". И я поехал к Бегунову, сыграл новые песни и убедил, что это еще не тупик, просто надо прийти в себя», — делился Владимир.

Путь к популярности и потери

Коллектив не только возобновил деятельность, но и впервые записал альбом в профессиональной студии. Уже скоро «Чайф» позвали в программу «Взгляд», после чего артисты ощутили, что такое широкая известность. Шахрин же понял, что хобби наконец превратилось в профессию. Однако высокого дохода это не означало — в один период Елена зарабатывала больше мужа, отшивая детские комбинезоны на продажу.

В 90-е группа много гастролировала и выпустила хитовые альбомы «Дети гор», «Пусть все будет так, как ты захочешь», «Оранжевое настроение». Композицию «17 лет» Шахрин посвятил супруге.

В 2025 году группа отметила 40-летие своей деятельности. За это время Шахрины не раз оказывались на грани развода. Владимир отмечал, что никогда не давал повода для сомнений, хоть Елена и довольно ревнива. Особенно сильно это проявлялось, когда рядом с мужем появлялись молодые поклонницы.

«Если фотографируются, им надо обязательно обняться, прижаться. Они как будто не замечают, что я иду с женой. У Лены в этом отношении просто лучшая реакция — тонкая мстя мне. Она не останавливается, не ждет меня, пока я сфотографируюсь, а идет дальше. И я вынужден бегом догонять ее. Вот этот момент унижения я все время прохожу, как некое искупление моих грехов», — говорил Владимир.

В 2008 году после инфаркта и инсульта скончался отец Владимира. Шахрин тяжело переживал потерю, но радовался, что родители успели застать его успех. Главными приоритетами артиста остаются творчество и семья — у музыканта растут уже пять внуков.