Боня может заработать огромную сумму за экспедицию на Манаслу

Телеведущая Виктория Боня после восхождения на Эверест решила превратить горное увлечение в бизнес, сообщает «Звездач». Блогер планирует организовать экспедицию на Манаслу — одну из высочайших вершин мира (более 8 тысяч метров).

Стоимость участия стартует от 25 тысяч евро с человека, а за 50 тысяч можно получить расширенный пакет услуг. В группе будет всего десять мест. Если все они будут заняты, доход Бони превысит 20 миллионов рублей. Так, блогер превратила альпинизм в источник дохода, говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Виктория Боня в мае 2025 года покорила Эверест, несмотря на серьезные препятствия. Первая попытка оказалась неудачной: у телеведущей начались симптомы горной болезни — сильные головные боли и слабость. Ее доставили в госпиталь, где врачи обнаружили вирусную инфекцию.

Спустя несколько дней Боня решила продолжить путь. 19 мая она поделилась кадрами с вершины, рассказав, что восхождение заняло 40 часов. Блогер призналась, что подъем дался ей крайне тяжело физически и эмоционально. Покорение Эвереста она посвятила своей матери и всем женщинам.