Работа в цирке, съемки в фильмах Гайдая и слова об СВО: где сейчас Наталья Варлей

Заслуженная артистка РФ Наталья Варлей 22 июня отмечает 79-летие. News.ru рассказал, как сложилась ее карьера и личная жизнь, а также чем занимается знаменитость сейчас.

Творческая карьера

Наталья Варлей родилась 22 июня 1947 года в румынском городе Констанца. Ее отец был капитаном и часто бывал в рейсах, а семья переезжала — они побывали в Ленинграде, Москве и Владивостоке. Осесть удалось в Мурманске, где Наталья училась семь лет.

После школы Варлей окончила Госучилище циркового и эстрадного искусства с красным дипломом по специальности «артистка-эквилибристка». Два года она выступала в Московском цирке.

В 1966 году Георгий Юнгвальд-Хилькевич заметил Варлей на выступлении и решил, что она подходит для его фильма «Формула радуги». Варлей также привлекла внимание Леонида Гайдая, искавшего актрису на роль Нины в «Кавказской пленнице». На пробы пришли около 500 артисток, но режиссер сразу выбрал Наталью — вышедший в 1967 году фильм сделал циркачку популярной во всем СССР. Позднее ее успех укрепил фильм «Вий», где она сыграла ведьму-панночку. За свою карьеру Варлей снялась в более чем 60 фильмах.

Параллельно с кино Варлей начала выступать в театре. В 1971 году она окончила Щукинское училище и до 1978 года играла в Театре имени Станиславского. В 80-х актриса поступила в Литературный институт имени Горького, получив в 1990 году диплом поэта. В 90-е годы записала грампластинку «На высшей точке единения» с песнями на свои стихи.

Проблемы со здоровьем

В 2025 году СМИ сообщили, что Варлей оказалась в больнице. Поводом для обращения стали сильные боли в кисти руки. Там артистке провели срочную операцию — медики сделали эндоскопическое расширение, чтобы снять болевые ощущения.

Специалисты указывали, что такие операции обычно назначают после перенесенных травм кисти или людям, чья работа связана с длительным использованием компьютера.

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Личная жизнь

Варлей трижды выходила замуж. Ее первым супругом стал актер Николай Бурляев, однако их брак продлился всего год. Вторым мужем стал ее однокурсник Владимир, сын артистов Нонны Мордюковой и Вячеслава Тихонова. Они поженились в 1971 году, а через год у них родился сын Василий. Причиной разрыва стали вредные привычки мужа.

В 1985 году Варлей родила сына Александра. Имя отца ребенка артистка не раскрывала.

В конце 90-х актриса вышла замуж за владельца строительной компании по имени Владимир, но вскоре брак распался. Сейчас Варлей живет одна.

Мнение об СВО

Варлей поддерживает проведение спецоперации. В одном из интервью она назвала ее «восстановлением» справедливости. Также она признавалась, что разочаровалась в уехавших из страны артистах, в том числе в Алле Пугачевой.

«Не хочу мусолить фамилии, это дополнительная им реклама. Ну уехали ребята и уехали, все! Алла Борисовна — замечательная певица. Одна из любимых в пору моей юности. У нее были потрясающие песни. Но это уже совершенно другая история», — говорила она.

Чем сейчас занимается Варлей

Сейчас Варлей живет в загородном доме, где увлекается садоводством и общается с 14 кошками. Сыновья артистки давно живут самостоятельно. Старший сын знаменитости обосновался в Италии, где успешно работает дизайнером интерьеров. Его сын Евгений ведет популярный блог о путешествиях. Младший наследник Александр пошел по стопам матери в творческой сфере, став профессиональным режиссером и сценаристом.

Артистка продолжает творческую деятельность. В 2019 году свет увидел ее автобиографию «Канатоходка», где она впервые публично рассказала о домогательствах со стороны режиссера Леонида Гайдая. Периодически она возвращается на экраны. Например, в 2025 году знаменитость можно было увидеть в военной драме «45 дней до Победы».