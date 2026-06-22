Стало известно, когда состоится свадьба Клавы Коки и Димы Масленникова

В апреле этого года певица Клава Кока и блогер Дима Масленников не только подтвердили свой роман, но и объявили о помолвке. Теперь стало известно, что свадьба знаменитостей состоится уже через несколько месяцев — в сентябре. Об этом на своём стриме заявил блогер Слава Бустер.

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Прямо во время прямого эфира на телефон стримера пришло приглашение на свадьбу. Когда друг уточнил, не о свадьбе ли Димы Масленникова идёт речь, Слава подтвердил это одобрительным кивком.

Примечательно, что ещё в 2023 году Масленников открыто заявлял о сугубо дружеских отношениях с Клавой, отмечая отсутствие «искры». Однако в начале этого года его позиция изменилась: на вопросы о приписываемом романе он отвечал уклончиво и с улыбкой.