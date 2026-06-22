Волочкова рассказала о восстановлении после операции

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о своем восстановлении после операции по замене тазобедренного сустава из-за коксартроза. Как сообщает «КП», она призналась, что ей было важно как можно раньше вернуться на сцену.

Артистка обратилась к немецким врачам, когда она поняла, что у нее начала отказывать левая нога. Клинику ей посоветовал известный спортсмен Алексей Ягудин, а делали операцию два профессора. Волочковой поменяли стершиеся компоненты тазобедренного сустава на механические.

Восстановление было не самым легким. Анастасия слишком быстро вернулась к тренировкам, и в результате швы разошлись. Потребовалась повторная операция, однако балерине удалось прийти в норму.

«Это моя победа над собой. Мне сделали операцию по замене сустава 3,5 месяца назад, и я не знала, что будет дальше. Но мне важно было выйти на сцену, и, вопреки всем запретам немецких профессоров, которые меня оперировали — не прошло и двух недель, как я вернулась к репетициям. За почти три месяца у меня было уже 18 концертов, куда я приглашаю всех бесплатно», — заявила она.

Волочкова сообщила, что восстановила растяжку после операции

Волочкова добавила, что каждое поднятие оперированной ноги для нее «победа над собой» и свой собственный подвиг.