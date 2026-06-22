Охлобыстин раскрыл секрет прочных отношений

Актер Иван Охлобыстин на премьере фильма «Холоп-3» поделился мыслями о принятии и любви, сообщает «Пятый канал». По словам артиста, за годы он научился адаптироваться к разным ситуациям, находя компромиссы и в работе, и в личной жизни.

Он отметил, что привыкнуть можно практически ко всему — к долгому стоянию в кадре или к жизни с любимым человеком. Артист подчеркнул, что основа любых отношений — принятие партнера таким, какой он есть, а попытки изменить другого могут разрушить взаимопонимание.

Охлобыстин добавил, что ограничения и перемены — постоянные спутники человека, и важно научиться воспринимать их спокойно, превращая адаптацию в часть повседневности.

Ранее актер рассказывал, как делал предложение своей будущей жене Оксане Арбузовой. По его словам, это случилось в парке у пруда, когда они пили шампанское. Когда он предложил ей выйти за него, она в шутку ответила, что не видит его сердца.

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Тогда Охлобыстин достал нож и сделал надрез на груди, чтобы доказать серьезность своих намерений. Арбузова с интересом коснулась раны и улыбнулась, заметив, что сердце находится слева, но согласилась стать его женой.