Арина Савастру раскрыла подробности похищения своего маленького сына

19-летняя блогерша Арина Савастру раскрыла Super, при каких обстоятельствах был похищен её маленький сын. По словам девушки, инцидент произошёл вечером возле кофейни, куда она часто заходит.

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В тот день, около 21:30, Арина была в кофейне вместе с молодым человеком и своим ребёнком. Решив съездить в ближайший магазин за продуктами (он находился всего в двух минутах ходьбы), она оставила малыша под присмотром своего парня. Однако всё пошло не по плану. Пока Арина выбирала продукты, ей позвонил спутник и сообщил, что 17-летний отец забрал мальчика.

«Джордан пришёл, поднял ребёнка и ушёл», — процитировала блогерша его слова.

«Я сразу прилетела на место, начала требовать, чтобы он вернул ребёнка. Затем я вызвала полицию — это было примерно в 9:55. Я планировала как раз в 10 вечера пойти домой и уложить ребёнка спать. Мой дом находился буквально в минуте‑двух ходьбы от кофейни — тут всё очень близко. Я к чему это говорю? Джордан и его девушка в социальных сетях утверждают, что инцидент произошёл около 11 вечера, но на самом деле всё случилось в 9:30», — подчеркнула девушка.

Прибывшие полицейские не смогли помочь вернуть ребёнка. Причина в том, что Джордан вписан в свидетельство о рождении Деймона как отец, а значит, имеет равные права на опеку.

По словам девушки, ещё 12 июля она обратилась в суд с требованием получить полную опеку над сыном. Однако дата заседания пока не назначена. На данный момент Арина и Джордан пытаются договориться самостоятельно и планируют подписать досудебное соглашение о графике общения с малышом.

Блогерша признаёт, что полностью лишить 17-летнего Джордана родительских прав в США практически невозможно, если он не представляет прямой угрозы жизни и здоровью ребёнка. Поэтому её цель — получить статус главного опекуна, при котором их сын будет проживать с ней, но отец сможет видеться с малышом в установленные дни.