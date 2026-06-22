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Арина Савастру раскрыла подробности похищения своего маленького сына — эксклюзив Super

Super.ru

19-летняя блогерша Арина Савастру раскрыла Super, при каких обстоятельствах был похищен её маленький сын. По словам девушки, инцидент произошёл вечером возле кофейни, куда она часто заходит.

Арина Савастру раскрыла подробности похищения своего маленького сына
© соцсети

В тот день, около 21:30, Арина была в кофейне вместе с молодым человеком и своим ребёнком. Решив съездить в ближайший магазин за продуктами (он находился всего в двух минутах ходьбы), она оставила малыша под присмотром своего парня. Однако всё пошло не по плану. Пока Арина выбирала продукты, ей позвонил спутник и сообщил, что 17-летний отец забрал мальчика.

«Джордан пришёл, поднял ребёнка и ушёл», — процитировала блогерша его слова.
«Я сразу прилетела на место, начала требовать, чтобы он вернул ребёнка. Затем я вызвала полицию — это было примерно в 9:55. Я планировала как раз в 10 вечера пойти домой и уложить ребёнка спать. Мой дом находился буквально в минуте‑двух ходьбы от кофейни — тут всё очень близко. Я к чему это говорю? Джордан и его девушка в социальных сетях утверждают, что инцидент произошёл около 11 вечера, но на самом деле всё случилось в 9:30», — подчеркнула девушка.

Прибывшие полицейские не смогли помочь вернуть ребёнка. Причина в том, что Джордан вписан в свидетельство о рождении Деймона как отец, а значит, имеет равные права на опеку.

По словам девушки, ещё 12 июля она обратилась в суд с требованием получить полную опеку над сыном. Однако дата заседания пока не назначена. На данный момент Арина и Джордан пытаются договориться самостоятельно и планируют подписать досудебное соглашение о графике общения с малышом.

Блогерша признаёт, что полностью лишить 17-летнего Джордана родительских прав в США практически невозможно, если он не представляет прямой угрозы жизни и здоровью ребёнка. Поэтому её цель — получить статус главного опекуна, при котором их сын будет проживать с ней, но отец сможет видеться с малышом в установленные дни.