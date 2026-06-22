Кудрявцева ответила на слухи о разводе

Телеведущая Лера Кудрявцева ответила на очередные слухи о расставании с супругом Игорем Макаровым. Как сообщает «Звездач», она заявила, что ее муж остался дома с дочерью Машей, пока она отдыхает в Бахрейне.

На днях Кудрявцева улетела на отдых, как выяснилось, отдельно от своей семьи. Это породило слухи, что у пары произошел очередной разлад.

«Муж дома с Машей. Мать отдыхает. Я его старше на 16 лет, живем вместе 14. Еще вопросы есть?», — с юмором написала телеведущая.

Напомним, что в 2024 году стало известно о проблемах Макарова с алкоголем. Хоккеист начал пить после завершения своей карьеры, поскольку остался без работы. Кудрявцева поддерживала его, отправляя в дорогие реабилитационные центры, но лечение не давало продолжительного результата. На некоторое время пара расставалась, однако спортсмен смог взять себя в руки и завязать с вредной привычной.

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В 2025 году знаменитость снова заявляла о проблемах в браке. Тогда она призналась, что устала и больше не может спасать мужа — по словам Кудрявцевой, Макаров снова начал пить и обижать ее. Позднее пара помирилась.