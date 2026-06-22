Роза Сябитова рассказала о своей личной жизни

Роза Сябитова, ведущая телешоу «Давай поженимся!», помогающая участникам найти свою любовь, уже несколько лет не состоит в романтических отношениях. В беседе с «Леди Mail» звезда призналась, что сейчас все свои силы отдаёт работе и общению с внуками.

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«Я, без ложной скромности, хорошая мама, да и бабушка замечательная. Мы с моими детьми и внуками очень дружны, у нас крепкая семья, где все друг друга бесконечно любят. Плюс у нас семейный бизнес. И зачем мне здесь нужен ещё какой‑то дядя, который придёт, начнёт свои порядки устанавливать? Да мне на него элементарно жалко энергию свою расходовать, лучше на внуков её потрачу. По крайней мере, они‑то точно мне своим общением радость и любовь подарят, а вот чего от дяди ждать, непонятно, так что без него обойдусь», — поделилась Сябитова.

Роза Сябитова планирует провести лето в привычном ритме — совмещая семейные заботы с работой. Она с теплотой рассказала, что внуки часто гостят у неё в имении (именно так ведущая называет свой дом). По словам Розы, она позаботилась о комфорте малышей: обустроила большую детскую площадку и проложила широкие дорожки, удобные для прогулок с коляской.

Сябитова подчеркнула, что в 64 года не задумывается о выходе на пенсию и ощущает себя на пике формы. По её словам, сейчас она находится в так называемой «прайм‑эре».

Ранее Роза Сябитова впервые за долгое время показала снимок с маленькими внуками.