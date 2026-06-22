Озвучены причины, по которым Пугачева и Галкин* не могут продать свой замок

Певица Алла Пугачева решила продать свою московскую квартиру в Филипповском переулке, поскольку семья остро нуждается в деньгах. Как сообщает «КП», возникает вопрос, почему ее семья заодно не избавится от замка в деревне Грязи — сделка невозможна по ряду причин.

Иноагентский статус Галкина*

Огромный дом в Подмосковье построил муж певицы, юморист Максим Галкин* (признан Минюстом РФ иностранным агентом). Пугачева с мужем и их команда юристов пробовали разные варианты его продажи, однако в 2025 году стало понятно, что на практике это почти невозможно.

Общая площадь строений составляет 2467 «квадратов», а общая территория — 2 га. Сперва независимые риэлторы оценивали его в 1 млрд рублей, а после получения Галкиным* статуса иноагента оценка упала до 550 млн рублей. Продать его не удалось даже с солидной скидкой.

Статус Максима Галкина* ограничивает его права в реализации недвижимости. Как известно, в 2026 году он переоформил его часть на детей Гарри и Лизу — они стали собственниками 1/6 доли недвижимости. По слухам, в планах у артистов переписать на них все имущество в Грязи.

«С 1 марта 2025 года для иноагентов действует жесткий порядок: все доходы от продажи недвижимости обязательно зачисляются на специальный рублевый счет в Сбербанке. Фактически эти деньги замораживаются до снятия статуса иноагента. Продажа через генеральную доверенность возможна, но процедура сложная. Переоформление на несовершеннолетних детей не упрощает продажу и вывод денег, а наоборот, создает дополнительные барьеры», — заявил адвокат Тимур Матвеев.

Он объяснил, что технически продать недвижимость можно по нотариальной доверенности, однако существуют законопроекты, предлагающие запретить иноагентам такие сделки, если доверенность выдавалась за рубежом. Сами средства обязаны поступить на спецсчет, средства с которого списываются в исключительных случаях: взыскание в бюджет, ошибочное зачисление или после исключения из реестра иноагентов. По сути, это блокировка средств до снятия статуса.

Пугачева и Галкин* могут лишиться своего замка

Продажа в случае переписывания объекта на детей не упрощается. Сделки с недвижимостью несовершеннолетних требуют обязательного нотариального удостоверения и предварительного разрешения органов опеки. Вывод также будет невозможен — дети не являются иноагентами, однако конечная цель вывода средств за рубеж будет под пристальным вниманием контролирующих органов.

Репутационные риски и огромная коммуналка

Есть и репутационные риски для покупателей. Также существуют преграды в виде проблем с документами (например, если дом не зарегистрирован), как и риск попасть под блокировку средств на спецсчете, что делает покупку крайне непривлекательной.

Другая причина — шестиэтажного замка в Грязи нет на кадастровых картах. Галкин* не спешил регистрировать объект и теперь это придется делать через суд. Само поместье расположено на нескольких участках земли, которые согласно кадастровой карте зарегистрированы.

Сам Галкин* почти 10 лет собирал антиквариат. У него внушительная коллекция из картин, книг, мебели и прочего антиквариата, которую оценивали в сумму более чем в 2 млрд рублей. Супруги пытались вывести вещи из России, однако проблемы с оформлением документов на часть экспонатов перечеркнули планы иноагента. Теперь часть антиквариата хранится в Грязи, а замок превратился в склад.

Еще одной причиной, по которой продажа затягивается, является диковинная архитектура. При постройке архитекторы воплощали идеи Галкина*. Дом декорирован гаргульями, вензелями и прочей готикой. Найти любителя таких украшений будет сложно. Кроме того, содержание замка обойдется в крупную сумму — зимой с учетом отопления тратить на коммуналку и прочие платежи свыше 700 тысяч рублей в месяц.