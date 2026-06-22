Анна Цуканова-Котт задумалась над созданием собственного бренда одежды

Актриса Анна Цуканова-Котт заявила о желании запустить собственную линию «удобной и комфортной» одежды. Ее слова приводит «Пятый канал».

Артистка подчеркнула, что эта идея пока находится на уровне концепции и говорить о ее воплощении слишком рано, однако своей задумкой она уже поразила мужа.

«Он в шоке. Пока это только идея, стадия очень начальная. Я не особенно увлекаюсь красотой, мне ближе удобная одежда», — пояснила Анна Цуканова-Котт, отвечая на вопрос, почему она решила заниматься именно пошивом вещей, а не открыть, например, салон красоты.

По словам актрисы, ей не хватает в гардеробе «чего-то комфортного, удобного».

Ранее Анна Цуканова-Котт призналась, что ее дети в вопросах финансов оказались более дисциплинированными, чем она сама, и откладывать деньги она научилась у своего 17-летнего сына Михаила, который уже накопил на автомобиль.

Двое детей актрисы родились в браке с режиссером Александром Коттом. Пара прожила вместе 18 лет, официально оформив отношения в 2019 году, а в 2025-м развелась. Сейчас Анна замужем за продюсером Михаилом Врубелем.