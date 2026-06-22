Три брака и тяжелая болезнь: судьба Светланы Крючковой

Народная артистка РСФСР Светлана Крючкова 22 июня празднует 76-летие. О ее жизни рассказывает издание News.ru.

Актриса родилась в Кишиневе, в театральное училище поступила не сразу — работала оператором вычислительного центра и слесарем-сборщиком. В 1969 году она стала студенткой Школы-студии МХАТ, с 1976 года служит в БДТ имени Товстоногова.

Зрителям Крючкова известна по фильмам «Большая перемена», «Не может быть!», «Старший сын», «Утомленные солнцем», «Чучело», «Ликвидация» и другим. Всего в ее фильмографии более 90 работ. В 2025 году актриса получила награду Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» за роль в драме «Двое в одной жизни, не считая собаки».

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В 2015 году у Крючковой диагностировали рак легких. Она перенесла несколько операций и клиническую смерть, но справилась с болезнью и достигла ремиссии. Сейчас актриса отказывается от съемок в сериалах, но продолжает выходить на сцену БДТ. Крючкова трижды была замужем, у нее двое сыновей и трое внуков. Младший сын Александр в 2022 году сделал ее бабушкой в четвертый раз — у него родилась дочь Надежда.