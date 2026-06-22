Дибров оставил значок с цитатой Толстого в больнице

Дмитрий Дибров оставил значок с цитатой Льва Толстого в больнице, куда попал после падения с лестницы в ночном клубе. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

«Счастье есть удовольствие без раскаяния», — гласит надпись на значке.

Кажется, что телеведущий хотел нам всем что-то сказать своим эффектным уходом из больницы с переломом руки.

По информации Mash, больницу Дибров покинул с двумя девушками, с которыми успел познакомиться ночью.

Напомним, накануне стало известно, что Дмитрий Дибров упал с лестницы в разгар вечеринки в одном из столичных клубов. Сперва сообщалось, что телеведущий разбил нос. Позднее инсайдер Super рассказал, что состояние Диброва оценивается как средней тяжести. У него выявили сотрясение мозга. Позже появилась информация, что во время падения Дибров сломал руку — настолько, что ему была необходима операция. Однако от медицинских вмешательств ведущий отказался и отпросился домой.