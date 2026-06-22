Бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» и певица Вера Брежнева снялась во время занятия йогой. Артистка разместила видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

44-летняя Вера Брежнева была запечатлена в черном слитном купальнике на фоне моря. Певица позировала с собранными в пучок волосами и без косметики. Поп-исполнительница демонстрировала растяжку, выполняя упражнения на коврике.

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21 мая Вера Брежнева показала фигуру в черно-белом слитном купальнике с декольте, который дополнила солнцезащитными очками, золотыми кольцами, цепью и браслетом. Певица была запечатлена с распущенными волосами и макияжем в нюдовых тонах. На одном из кадров, которые выложила знаменитость в личном блоге, она лежала на шезлонге.

Позже Брежнева вышла на публику в укороченном черном топе и шароварах. Образ поп-исполнительницы дополнили балетки из черной кожи, ожерелья, солнцезащитные очки и соломенная сумка на плечо. Волосы знаменитости уложили мягкими локонами и сделали легкий макияж. Певица гуляла по Баку и смотрела достопримечательности.

44-летняя Вера Брежнева появилась в Каннах с помолвочным кольцом

Ранее Вера Брежнева снялась в трусах и топе на тренировке.