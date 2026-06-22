Боня раскрыла размер своей зарплаты на «Доме-2»

Виктория Боня призналась, что на пике своей карьеры в «Доме-2» она получала 6 тысяч долларов. В подкасте Анатолия Сульянова она рассказала, что по истечении трёх месяцев проекта участникам платили 3 тысячи долларов, а потом — по тысяче долларов. По словам Вики, она хотела продержаться на проекте всего месяц и узнать, как всё устроена, однако задержалась на полгода.

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Через полгода Боне стало скучно и неинтересно, а потому она решила уйти. Правда, тогда продюсер убедила её остаться, подняв заработную плату до 6 тысяч долларов. Так, Виктория продержалась на «Доме-2» ещё год. Её уход, вспомнила Боня, вызвал неоднозначную реакцию у создателей шоу.

«Они вырезали меня из всего эфира. Меня не было вообще. Когда яркие герои уходят, они снимают про них нарезки, как всё было. Про меня не сняли. Они так обиделись на меня, что я ушла. Собчак говорила: "Ты дура, что уходишь, надо было остаться"», — рассказала Вика.

По словам Вики, её уход не понравился и фанатам. Она вспомнила, что после этого рейтинги упали, а Боне снова предложили вернуться — уже за 15 тысяч долларов, но она отказалась.

Ранее Ольга Орлова рассказала, чем ей нравится работа телеведущей на «Доме-2». Она призналась, что дело вовсе не в заработной плате, а в возможности получить новый опыт, импровизации и отношениях в коллективе. Подробнее — здесь.

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