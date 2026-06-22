59-летняя Штурм смутила фанатов провокационными фото

Звезда продемонстрировала новый купальник, но в восторге остались далеко не все.

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59-летняя Наталья Штурм поделилась серией откровенных фото в купальнике. Не так давно певицу упрекали в том, что она уже который год щеголяет на пляже в одном и том же мини-бикини. И вот она решила порадовать поклонников новеньким, серебристого цвета, максимально открытым и провокационным.

Звезде не привыкать эпатировать публику, она давно привыкла, что ее выходки и фигуру постоянно критикуют и относится к этому абсолютно спокойно. При этом не забывая подкидывать хейтерам поводы для очередной волны критики. На сей раз без нее тоже не обошлось.

«Надо в паспорт смотреть иногда», «Позорище», «Выздоравливайте», «Бабушка веселится», — пишут фолловеры Штурм.

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Однако и защитников у Натальи тоже оказалось немало. Многие отметили, что для уже не юного возраста у звезды шикарная фигура, которой и похвастаться не грех.

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