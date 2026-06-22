Рита Ора в бюстгальтере и ультракоротких шортах вышла на сцену

Британская певица Рита Ора в откровенном образе выступила на музыкальном фестивале на острове Уайт в Англии. Кадры публикует Daily Mail.

35-летняя поп-исполнительница вышла на сцену в полосатом бюстгальтере и ультракоротких шортах. Помимо этого, звезда надела кожаные белые сапоги и накидку. В качестве аксессуаров она выбрала черные очки, массивные серьги и браслеты.

В мае Рита Ора прошлась по улице в лифе бикини и костюме с глубоким декольте. Знаменитость попала в объективы уличных фотографов, покидая отель в Лондоне стоимостью 900 фунтов стерлингов (90 тысяч рублей) за ночь.