Улетевшая отдыхать без супруга Кудрявцева положила конец слухам о размолвке

Телезвезда дала понять, что поводов для беспокойства у поклонников и хейтеров нет.

© WomanHit.ru

55-летняя Лера Кудрявцева решила внести ясность в смутившую многих ее поклонников ситуацию. Телеведущую который день донимают вопросами о ее семье на фоне того, что та отправилась в путешествие без мужа, но с двумя привлекательными спутниками.

Несмотря на то, что звезда всячески подчеркивала, что это просто приятели, один из которых является организатором ее тура в Бахрейн, подписчики не унимались. Кудрявцеву сначала просто расспрашивали, как реагирует ее супруг на такой расклад, а потом и вовсе начали судачить о проблемах Леры в отношениях с Игорем Макаровым. Блондинка ранее неоднократно жаловалась на пристрастие хоккеиста к алкоголю и даже намекала на развод, а потому фанаты ожидаемо стали подозревать неладное.

Однако Лера не намерена позволять распускать сплетни вокруг своей семьи. В соцсети она дала четкие разъяснения на этот счет, а заодно опровергла размолвку с Макаровым. По словам Кудрявцевой, благоверный дожидается ее дома с дочкой Машей, и ни о какой ссоре речи нет.