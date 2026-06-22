Уход из «Елок», развод с Артемьевым и смерть первого мужа: жизнь Елены Плаксиной

Звезда «Современника» называла себя нетипичной артисткой, поскольку никогда не жила амбициями и не хотела покорить Голливуд. Она считает, что добиваться успеха стоит на Родине, а основной акцент делает на театр. Starhit вспомнил ее судьбу в день 44-летия.

Путь в «Современник»

Елена Плаксина родилась 22 июня 1982 года в немецком Дрездене. Ее семья постоянно переезжала за папой-военным. Лена успела пожить в Карелии и Нижегородской области, но ее настоящим домом стала Вологда.

В школьные годы Плаксина хотела продолжить театральную традицию великих артистов. После выпуска она попыталась отогнать эту идею, упрекнув себя в банальности и наивности, из-за чего поступила на физико-математический факультет Вологодского педагогического института. Через два года будущая знаменитость решила вернуться к мечте и поступила в ГИТИС.

На последнем курсе поклонник привел Елену в «Современник» на «Три товарища». Постановка впечатлила Плаксину, и она твердо решила, что хочет работать именно здесь. На смотре артистов Галина Волчек положительно оценила ее отрывки, однако сомневалась, стоит ли ей брать девушку из провинции без жилья в Москве. За героиню вступился Сергей Гармаш.

Карьера Елены на подмостках быстро набирала обороты: она получила роли Мари в спектакле «Посторонний», Наташи в «Трех сестрах» и Софьи в «Горе от ума». Кинокарьера артистки началась с сериалов «Неотложка» и «Служба 21». Первая узнаваемость пришла к Плаксиной после сериала «Галина», где она сыграла молодую дочь Брежнева.

В 2010 году Елена стала сниматься во франшизе «Елки», что стало причиной широкой известности. Однако после пятой части из комедийного альманаха Плаксина исчезла.

«С "Елками 6" вышло так, что они попросили у меня четыре съемочных дня в один месяц, я дала, но снимать не стали, попросили в другой месяц четыре съемочных дня, я дала. А следующие съемки назначили, когда у меня были гастроли в Лондоне. И я сказала: "Ну теперь я точно не могу". Они говорят: "Мы снимем дублершу, а потом твои крупные планы". Я ответила: "Нет, снимайте дублершу". Так мы и расстались. Потому что эта история тянулась уже очень долго. Знаете, такое ощущение, что мы на разных полюсах, а разорваться не можем», — рассказывала она.

Браки с коллегами

Во время учебы в ГИТИСе Плаксина познакомилась с Тихоном Котрелевым. Впоследствии актриса рассуждала, что Тихон полюбил ее скорее как артистку. В 2008 году молодые люди поженились и обвенчались, однако спустя четыре года союз распался.

Следующим мужем Плаксиной стал режиссер Павел Артемьев. В 2018 году влюбленные поженились, однако брак продлился всего пару лет. Тогда артистка пообщалась с одним монахом, который заявил, что Елена должна быть с тем, с кем венчалась перед Богом.

«И я, рыдая, звоню Тихону. Говорю: "Тихон, мне тут монах сказал, что мы должны с тобой жить вместе. Дважды в одну воду не войдешь. Любить мы так не будем, той любви, которую я ищу, я не найду". Он говорит: "Ты что, с ума сошла?» А я говорю: «А ты-то как, одинокий или что?" — "Да нет, — говорит, я женат". Я: "Господи! Какое счастье, что ты женат!" И я в тот момент поняла, что если еще на Пашу буду злиться столько времени, как на Тишу, то на это уйдет вся моя жизнь, а я не хочу так тратить ее», — заявила она.

Звезде «Современника» удалось сохранить дружбу с обоими бывшими, а вместе с Артемьевым она даже создала экспериментальный проект «Девочки и спички».

С Тихоном Котрелевым произошла трагедия. 24 марта 49-летний артист умер от осложнения острого панкреатита, несколькими днями ранее отказавшись от госпитализации. У Котрелева осталось двое детей от второго брака.

Звезда фильма «Елки» попала в больницу

Новая любовь

Артистка сыграла яркую роль в «Идентификации» и появилась в детективе «Грачи». Коллеги удивлялись творческому потенциалу Елены и ее умению находить оригинальные проекты. Однако приятные моменты ожидали ее и в личной жизни.

«Сейчас планирую в третий раз выйти замуж. Мы вместе уже пять лет, и я чувствую эту любовь. Это человек не из театральной сферы, он при погонах, юрист. Мы встретились на улице, и мне понравилось, что он меня видит только как женщину, а не как актрису», — признавалась артистка в январе 2026 года.

Беседа на улице вылилась в приглашение в ресторан, а на второе свидание Дмитрий позвал актрису в тир, не зная, что ее отец военный. Это покорило Плаксину, однако целый год она не пускала кавалера в театр, желая остаться для него обычной женщиной, а не звездой.