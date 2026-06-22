Звезду «Слова пацана» Копейкина освободили от службы в армии

Актера Славу Копейкина признали негодным к военной службе из-за биполярного аффективного расстройства. Об этом сообщает Mash.

Отмечается, что первые признаки заболевания появились у артиста еще в подростковом возрасте после тяжелых событий в семье. Во время учебы в ГИТИСе и работы в театре и кино он столкнулся с алкогольной и наркотической зависимостью. Позже Копейкин обратился за медицинской помощью, отказался от вредных привычек и прошел лечение.

После обследования в психиатрической клинике врачи диагностировали у актера биполярное аффективное расстройство и поставили его на учет. В дальнейшем он продолжил наблюдение у специалистов.

Когда Копейкин получил повестку, его направили на дополнительное обследование. По информации Telegram-канала, медики подтвердили диагноз и признали артиста негодным к службе в армии. Сам актер эту информацию пока не комментировал.

Ранее Копейкин, известный зрителям по роли Турбо в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», вспомнил о трудном финансовом положении, которое когда-то было у его семьи.