Маколей Калкин пожаловался на тяготы отцовства

Актер рассказал, как ему дается отцовство. Маколей признался, что не считает себя идеальным папой

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Маколей Калкин оригинально поздравил себя с Днем отца, который отмечался вчера во всем мире. Звезда «Один дома» рассказал, что он далек от идеального образа папы, но делает все, что может.

Вот какой пост опубликовал у себя Маколей:

«Быть папой бывает нелегко. Вот это все: умывание, вытирание носов, подтирание задниц, часовые ванны, приготовление десяти ужинов, которые никто не съест, и ответы на все вопросы в мире. Я не идеален. Я всего лишь папа. Неважно. Все обретает смысл, когда мои мальчики мастерят мне медведя. Спасибо вам, ребята. И спасибо тебе, Бренда, за все. Без тебя я не был бы отцом. Я не смог бы стать отцом без тебя».

У Калкина и его супруги Бренды Сонг двое сыновей — Дакота и Карсон. Старшего назвали в честь покойной сестры Маколея, которая погибла в 2008 году в результате ДТП.

Актер, ранее имевший скандальную репутацию, стал примерным семьянином. Маколей теперь всего себя отдает супруге и детям, а о бурном прошлом с тусовками и запрещенкой не хочет и вспоминать.

Также в честь Дня отца пост опубликовал футболист и светский лев Дэвид Бекхэм. Его сыновья Ромео и Круз публично поздравили отца, а вот старший Бруклин будто позабыл о празднике. Его игнорирование вывело из себя фанатов Дэвида.