Анна Цуканова-Котт рассказала, чему ее учит собственный сын

Актриса Анна Цуканова-Котт рассказала, что ее дети в вопросах финансов оказываются более дисциплинированными, чем она сама. По словам артистки, она учится откладывать деньги у своего 17-летнего сына Михаила, который уже сумел накопить на автомобиль. Об этом она сообщила «Пятому каналу на открытии бутика своего коллеги Павла Деревянко.

Цуканова-Котт поделилась, что старается приучать детей к финансовой осознанности с ранних лет, но старший сын превзошел ее в этом. Она призналась, что учится у него, как правильно обращаться с деньгами.

В этом году Михаилу исполнится 18 лет. Он уже готовится к исполнению мечты: планирует закончить автошколу, получить права и купить собственный автомобиль. При этом, по словам актрисы, наследник увлекается и творчеством, особенно музыкой, которая может стать его призванием.

Анна Цуканова-Котт впервые за долгое время показала фото с отцом из США

Михаил и восьмилетняя Лея родились в браке Цукановой-Котт с режиссером Александром Коттом. Пара прожила вместе 18 лет, официально оформив отношения в 2019 году, а в 2025-м развелась, сохранив хорошие отношения ради детей. Сейчас актриса замужем за продюсером Михаилом Врубелем.