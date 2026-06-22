Стол Наполеона и 420 млн рублей: Сюткин продает квартиру в центре Москвы

Заслуженный артист России Валерий Сюткин выставил на продажу трехкомнатную квартиру на Сретенском бульваре. Площадь жилья — 232 квадратных метра, цена — около 5 миллионов евро (примерно 420 млн рублей).

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Как сообщает Telegram-канал Mash, певец владеет недвижимостью более пяти лет, но практически не пользуется ею: артист много путешествует и планирует перебраться за город.

Внутреннее убранство включает три спальни, камин и балкон. Интерьеры оформлены антиквариатом и винтажной мебелью, которую Сюткин собирал годами во Франции. Главный лот коллекции — стол, принадлежавший Наполеону Бонапарту, приобретенный на аукционе. Исполнитель готов продать раритет новому владельцу, но только за дополнительную плату.

Квартира находится в доме XIX века с охраной и консьержем, однако покупатель на нее не находится уже около года. Сюткин подчеркивает, что к продаже его подталкивает не нужда, а смена жизненных приоритетов.

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