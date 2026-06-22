Боня разрыдалась на интервью

Российская телеведущая Виктория Боня расплакалась на интервью предпринимателю Анатолию Сульянову, когда вспоминала свое детство. В тот момент она вспомнила, как ее семья справлялась с дефицитом товаров в магазинах.

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— Помню, как я стояла в давке за булочками, за хлебом. И я помню, я стояла, я пробивалась локтями вот так вот, — рассказала ведущая в интервью, опубликованному на YouTube-канале бизнесмена.

Она не смогла закончить фразу и расплакалась, закрыв лицо руками. Боня добавила, что в детстве ей приходилось выживать, но не стала раскрывать другие подробности.

12 мая участница реалити-шоу «Дом-2» Елена Беркова рассказала, что в детстве столкнулась с сексуальным насилием в возрасте четырех–пяти лет. Она уточнила, что насильником был ее родственник, и отметила, что вспомнила об этом после трех браков, когда впервые попала в счастливые отношения, в которых почувствовала себя в безопасности.

6 марта российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев признался, что вырос в нищете. Он вспомнил, что с матерью отправлял маленького брата к отцу, а сам покупал «четвертушку хлеба» и вместе с ней ел ее, запивая водой на найденные на улице две копейки.