Екатерину Волкову экстренно госпитализировали

Актриса Екатерина Волкова сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее экстренно госпитализировали.

Волкова не стала делиться подробностями самочувствия.

«Как только станет лучше – обязательно вернусь к вам. Берегите себя», — заключила артистка.

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В июле 2024-го Екатерина Волкова призналась, что отказалась от алкоголя из-за проблем со здоровьем. Она подчеркнула, что с возрастом ей становится труднее просыпаться по утрам после вечеринок с алкоголем и сохранять красоту. Артистка отметила, что также старается контролировать употребление кофейных напитков, поскольку заметила, что после третьей выпитой чашки у нее начинается тремор. Актриса перестала пить кофе на голодный желудок по утрам, а также уменьшает его количество во второй половине дня.

В фильмографии Екатерины Волковой более 100 работ. Она снималась в таких проектах, как «Скорая помощь», «Доктор Преображенский», «Пищеблок», «Резервация», «Инсомния», «Постучись в мою дверь в Москве», «До свидания, мальчики», «Закон каменных джунглей».