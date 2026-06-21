Стало известно о состоянии Диброва после падения в клубе
Телеведущий Дмитрий Дибров в настоящий момент находится в Боткинской больнице, за ним наблюдают профессионалы, рассказала журналистам «Комсомольской правды» его экс-супруга Полина Диброва.
Журналисты отметили, что после появления в интернете публикаций о падении телезвезды с лестницы связались с его бывшей супругой.
«К сожалению, я не знаю точных диагнозов, которые поставили Диме, но точно знаю, что сейчас он в Боткинской больнице, и за ним наблюдают профессионалы», — пояснила бизнесвумен.
Полина признала, что ужасно тревожится за бывшего супруга.
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В окружении Диброва заметили, что Дмитрий всегда «таким был», куролесил по полной программе. Его знакомые добавили, что Полина сдерживала мужа, после развода с ней он принялся «за старое».
Ранее сообщалось, что скандально известный телеведущий разбил голову при падении с лестницы в клубе на юге Москвы.
Врачи осмотрели звездного пациента, диагностировали перелом носа и госпитализировали в одну из столичных клиник.