Бывшая супруга Диброва прокомментировала его госпитализацию

Бывшая жена российского телеведущего Дмитрия Диброва Полина прокомментировала его госпитализацию. В беседе с Super она подтвердила, что телеведущий находится в больнице после инцидента, произошедшего после вечеринки.

СМИ сообщили, что 66-летнего Диброва госпитализировали из ночного клуба в Москве. Телеведущий упал с лестницы, получил черепно-мозговую травму и сломал нос.

Полина Диброва рассказала, что знает о состоянии бывшего супруга, однако лично его не навещала. По ее словам, сейчас он находится в Боткинской больнице под наблюдением врачей.

Ранее Дмитрий Дибров объяснил отцовскими чувствами интерес мужчин к очень молодым девушкам.