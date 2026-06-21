Дмитрий Дибров разбил голову во время отдыха

Дмитрий Дибров, скандально известный телеведущий и шоумен, разбил голову при падении с лестницы в клубе на юге Москвы. Фрагмент видео из заведения опубликовал РЕН ТВ в Telegram-канале.

Инцидент произошел в клубе на улице Косыгина. Дибров спускался по лестнице, не удержал равновесие, упал и получил травмы.

Сотрудники заведения вызвали скорую помощь. Медики диагностировали у артиста перелом носа, настояли на экстренной госпитализации.

В настоящее время телезвезда находится в больнице, подробности его текущего состояния уточняются.

Журналисты отметили, что телеведущий постоянно развлекается в ночных клубах, танцует, общается с посетителями. В этот раз, пояснили репортеры, он вел себя как обычно.

На кадрах опубликованного каналом видео Дибров делает вид, что боксирует с диджеем на танцевальной площадке. Затем поправляет очки и показывает жест, символизирующий, что «все круто», он очень доволен.

Известный ведущий высказался о разводе Диброва

Ранее сообщалось, что в феврале 2020 года Дибров внезапно потерял сознание в кафе кинотеатра «Октябрь».

Медики осмотрели телеведущего, погрузили на носилки и увезли. В клинике у него диагностировали микроинсульт.