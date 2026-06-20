Выяснилось, кто из детей Джоли и Питта все еще общается с семьей отца

Журналисты выяснили, кто из детей голливудской экс-пары Анджелины Джоли и Брэда Питта все еще общается с семьей отца. Как сообщает издание Page Six, это 22-летний Пакс.

«Пакс по-прежнему поддерживает отношения с родственниками по отцовской линии и продолжает проводить с ними время», — сообщил инсайдер.

Недавно он отпраздновал с родственниками со стороны отца помолвку кузины Сидни Питт, дочери младшего брата Брэда Дуга Питта.

Хотя Пакс поддерживает отношения с этой частью семьи, второй источник заявил, что у юноши «не очень хорошие отношения с Брэдом».

Питт и Джоли объявили о своем расставании в 2016 году после якобы бурной ссоры в самолете, в результате которой актриса и по меньшей мере двое из их шестерых детей были облиты алкоголем. Однако окончательно развестись супругам удалось лишь в конце 2024 года — после многолетнего судебного спора. У 51-летней актрисы и 62-летнего актера шестеро кровных и приемных наследников: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон и дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин.