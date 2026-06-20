Звезда «Клана Сопрано» Джеймс Гандольфини страдал жуткой тревожностью перед смертью

Джеймс Гандольфини, звезда культового «Клана Сопрано», страдал от жуткой тревожности незадолго до смерти. Об этом пишет RadarOnline со ссылкой на выдержки из книги лучшего друга актёра Дика Каветта. Главным образом тревогу провоцировали сомнения в собственных актёрских способностях.

Незадолго до своей смерти Джеймс и вообще был вынужден обратиться к специалистам, чтобы решить эту проблему.

Оказывается, Гандольфини вообще скептически относился к себе как к актёру. Оценивая себя, он видел исключительно недостатки, считал себя недостаточно красивым и с трудом понимал, почему его вообще любят.

В какой-то момент приступы тревоги, вызванные сомнениями в себе, стали мешать ему на пробах: однажды Джеймс так разволновался, что остановил прослушивание, а на другое интервью он и вовсе не пришёл.