Павел Деревянко прокомментировал заключение брачного контракта

Артист Павел Деревянко и его супруга Зоя Фуць высказались по поводу заключения брачного контракта. Это произошло на открытии дизайнерского бутика «FABZPRO», пишет КП.

Павел рассказал, что они с женой не исключают, что у них будут совместные дети. При этом брачный контракт, который сейчас «так моден в среде шоу-бизнеса», супруги не составляли.

«Брачного контракта никогда не было, может, и подпишем, я не возражаю», — сказал Деревянко.

В свою очередь Зоя Фуць сказала, что они и без контракта доверяют друг другу, и Паша «никогда не обидит меня и детей».

Ранее актёр признался, что поддерживает отношения с бывшей возлюбленной — Дарьей Мясищевой.