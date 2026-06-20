Российская журналистка Ксения Собчак в пятницу, 19 июня, заявила, что давно находится в черных списках федеральных телеканалов. Также ведущая сыронизировала, что у нее нет человека, который «сходил бы» за нее, отметив, что актер Данила Козловский вновь появился на экранах благодаря высокопоставленным лицам.

Ранее в Сети появилась информация о том, что Собчак находится в стоп-листе федеральных каналов и ничего не может изменить.

— Это, что, тайна какая-то? Я, к сожалению, давно в черных списках именно на ТВ. Просто за черный квадрат в 22-м, как и многие, — написала журналистка в своем Telegram-канале.

16 мая Данила Козловский рассказал, что в последние годы ему пришлось отказаться от части работы и взять паузу из-за критики. Он отметил, что это время помогло ему переосмыслить многие вещи, заняться новыми идеями и подготовиться к возвращению на сцену и киноэкраны. Актер подчеркнул, что продолжал жить в Москве и Санкт-Петербурге, а за границу ездил только к дочери.

Ранее руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обвинил Козловского в дискредитации ВС РФ, а актер обратился в суд с иском о защите чести и достоинства.