Подпись Максима Фадеева в документах об авторских правах оказалась поддельной

Почерковедческая экспертиза по уголовному делу о мошенничестве с авторскими правами на произведения композитора Максима Фадеева установила, что его подпись на документах, заявленных фигурантами в арбитражных процессах, является поддельной.

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По данным журналистов, именно подделка подписи Фадеева на различных судебных документах, которые использовали мошенники, «стала сутью конфликта» между пострадавшим, установленными фигурантами и лицами, которые следствие еще не установило.

— Защита потерпевшего считает, что инициатором схемы с подделкой подписи Фадеева на авторских документах является Андрей Черкасов, который находится в СИЗО, — говорится в материале.

Журналисты предположили, что он, предположительно, ввел в заблуждение певицу Линду и ее продюсера Михаила Кувшинова, которые много лет не знали о том, что распоряжаются правами Фадеева, полученными незаконным путем, передает ТАСС.

Разбирательства между Линдой и Фадеевым касаются присвоения авторских прав на песни «Ворона» и «Песни тибетских лам». Что известно об этом конфликте — в отдельном материале «Вечерней Москвы».