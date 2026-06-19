Солистка «Тутси» Ирина Ортман рассказала о райдере группы

Солистка группы «Тутси» Ирина Ортман рассказала о райдере группы, который назвала скромным. В интервью «Пятому каналу» артистка отметила, что самый оригинальный пункт, по её мнению, — это полотенца.

«У нас он такой обычный, стандартный райдер: есть бытовой и технический. У нас по два комплекта полотенец на каждую девочку — итого восемь. Напитки, вода, чай, кофе, ничего больше», — поделилась знаменитость.

Ранее артистка рассказала, как поддерживает форму. Особое внимание певица уделила диете Алексея Ковалькова. По словам Ирины, рацион включает: утром — коктейль на основе молока с бифидобактериями и кедровые орешки. В течение дня — пять порций несладких фруктов (исключая зелёные яблоки) и отруби без ограничений. Вечером — большую порцию греческого салата.