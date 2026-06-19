Боня отреагировала на слова Сябитовой, раскритиковавшей бабушек

Телеведущая и блогер Виктория Боня в беседе с "Абзацем" отреагировала на слова главной свахи страны Розы Сябитовой.

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На днях Сябитова опубликовала в соцсетях фото с внуками и сопроводила его небольшим комментарием. В нем она отметила, что современные бабушки чаще предпочитают уделять время себе, а не присматривать за внуками.

"Это выбор каждого человека, что ему делать. Никто никого не заставляет сидеть. Мне кажется, каждый волен делать, что он хочет. Обычно бабушки с удовольствием занимаются своими внуками. Я с удовольствием посижу со своими внуками, которых у меня пока еще нет", – ответила Боня.

У 64‑летней Сябитовой двое внуков от старшей дочери Ксении: девочка Мирослава родилась в июле 2022 года, а мальчик Михаил – в ноябре 2025-го.

Ранее Боня призналась, что сделала аборт, когда ей было 18 лет. Она рассказала, что состояла в отношениях с неким Евгением и считала, что у них все серьезно. Однако, когда она поняла, что беременна, молодой человек настоял на аборте.