Шепелев выдвинул условие встречи его сына с крестной Ольгой Орловой

Телеведущий Дмитрий Шепелев озвучил условие для встречи своего сына от певицы Жанны Фриске с крестной ребенка Ольгой Орловой. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Отмечается, что сын Шепелева Платон уже долгое время не виделся с крестным. По словам телеведущего, это может произойти, если Орлова не будет делать фото и видео для публичного просмотра.

Источник отмечает, что после смерти Жанны Фриске ее родственники долгое время рассказывали о Шепелеве неприятные вещи. Тогда Орлова поддержала встала на сторону родственников Фриске, после чего ее отношения с Шепелевым испортились.

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При этом сама Орлова отмечала, что хотела бы наладить отношения с Платоном.