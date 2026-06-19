Валентина Иванова объяснила свое исчезновение из соцсетей: «Я выгорела»

Возлюбленная Тимати раскрыла причину своего длительного отсутствия в соцсетях. Валентина призналась, что всё своё время сейчас посвящает уходу за дочерью Эммой, поскольку сейчас с ними нет няни. Кроме того, девушка чувствует, что «выгорела» из‑за многозадачности.

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«Я пропала из поля зрения, и это не случайно. Я временно без няни и уже несколько месяцев всецело посвящаю себя Эмме. До телефона и ведения соцсетей нет времени и желания. Ощущение, что я выгорела, и это связано со всем, что меня окружает», — призналась Валентина в телеграм-канале.

По словам модели, сейчас в её жизни наступил важный этап — она старается насладиться каждым мгновением рядом с малышкой, осознавая, как быстро растут дети. Валентине помогает мама, которая приехала её навестить и присматривает за внучкой.

Напомним, что Иванова стала мамой в августе прошлого года. Для Тимати малышка стала третьим ребёнком. У музыканта также подрастают двое детей: 12‑летняя Алиса от Алёны Шишковой и шестилетний Ратмир от Анастасии Решетовой.

Ранее мама Тимати рассказала, какая она свекровь: «Не вмешиваюсь».