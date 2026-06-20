Музыкант Rolling Stones сделал печальное заявление

Гитарист британской рок-группы Rolling Stones Кит Ричардс сделал печальное для поклонников коллектива заявление. 82-летнего музыканта цитирует Uncut.

По словам Ричардса, группа откажется от гастролей несмотря на выход нового альбома «Foreign Tongues».

«Я не знаю, возможны ли гастроли для нас. Путешествия изматывают», — признался он.

Однако артист допускает, что группа даст концерт в одной из мировых столиц. Ричардс добавил, что будет играть в Rolling Stones, пока может.

«Это все еще немного ошеломляет, даже в таком возрасте», — говорит он.

Лидер группы Мик Джаггер сказал во время недавнего интервью заявлял, что «не может дождаться», когда снова отправится в турне с Rolling Stones.

Недавно Джаггер поставил точку в истории вражды Beatles и Rolling Stones.