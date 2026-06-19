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Артемий Троицкий о концертах уехавших звезд: «Нужды они не испытывают»

Газета.Ru

Музыкальный критик Артемий Троицкий (признан в РФ иностранным агентом) прокомментировал в беседе с YouTube-каналом «И Грянул Грэм» концертную активность российских артистов, которые уехали из России.

Артемий Троицкий о концертах уехавших звезд: «Нужды они не испытывают»
© РИА Новости

Он отметил, что известные музыканты без труда собирают полные залы за границей.

«Такие именитые ребята вроде «Машины времени», ДДТ, «Аквариума», Noize MC (признан в РФ иностранным агентом), Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом), Земфиры (признана в РФ иностранным агентом) и так далее, насколько мне известно, не испытывают никаких трудностей с заполняемостью зала. Я уже не говорю о том, что материальной нужды они тоже не испытывают», — заявил Троицкий.

Критик также упомянул менее известных артистов. По его словам, они продолжают выступать, но на менее масштабных площадках — в небольших клубах вместо стадионов. При этом, по мнению Троицкого, такие же по размеру концерты они могли бы давать и в России.

В октябре 2024 года СМИ сообщали, что основной заработок Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) приходится на гонорары с концертов, однако сейчас артиста редко зовут на выступления. Отмечалось, что якобы из-за этого лидер «Машины времени» выступает чаще всего в малых залах и клубах.