Петр Дранга решил открыть новый бизнес

Telegram-канал «Звездач» сообщил, что российский композитор, аккордеонист-виртуоз Петр Дранга зарегистрировал новое юридическое лицо. По данным канала, речь идет об обществе с ограниченной ответственностью (ООО) под названием «Русские сказки».

Компания была зарегистрирована 11 июня 2026 года в Москве. По данным Telegram-канала, ООО будет работать в сфере исполнительских искусств. «Звездач» отмечает, что Дранга - гендиректор и единственный владелец бизнеса.

Канал подчеркивает, что это не первый бизнес-проект композитора. По информации «Звездача», у него есть ООО, работающее в сфере культурно-развлекательных мероприятий.

В августе 2025 года Дранга женился на актрисе Агате Муцениеце. В декабре у пары родилась дочь. СМИ писали, что первый бизнес у музыканта появился после свадьбы.