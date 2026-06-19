Солист группы «Иванушки International» Туриченко рассказал об отцовстве

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко разрывается между работой и домом, где его ждут жена и сын. Об этом он сказал в интервью «Пятому каналу».

Напомним, что 43-летний Туриченко впервые стал отцом в начале февраля — супруга Дарья родила ему сына Леона. Во время общения с журналистами на премии «МУЗ-ТВ 2026. Движение» артист признался, что ищет любую возможность провести время с малышом.

«У нас такая работа, что времени очень много, мы находимся на гастролях. Мы сегодня приехали, понянчились с утра, приехали на МУЗ-ТВ, потом поедем домой, еще немножко понянчимся и едем снова на концерт», — рассказал Кирилл.

Его супруга добавила, что несмотря на это, Кирилл вовлеченный отец и пытается уделить каждую свободную минуту семье. Сам Туриченко заметил, что иногда ему порой кажется, что он упускает важные моменты, пока выступает перед зрителями. Он надеется, что когда Леон подрастет, то ситуация изменится и мальчик сможет ездить с ним на гастроли.