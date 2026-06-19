Солистка группы «Тутси» Ирина Ортман раскрыла свой райдер

Солистка группы «Тутси» Ирина Ортман в интервью «Пятому каналу» рассказала о своем райдере. По словам певицы, он максимально скромный и без излишеств.

Как и у других артистов, в нем прописаны охрана, вода, чай и кофе. Она уточнила, что на каждую участницу группы приходится по два комплекта полотенец, всего их восемь, а из напитков — только вода, чай и кофе, ничего лишнего.

Ирина Ортман — российская певица и телеведущая, родилась 22 июля 1978 года в Семипалатинске. В 2003 году она стала финалисткой проекта «Фабрика звезд-3», а в 2004-м вошла в состав группы «Тутси», где записала хиты и два альбома.

В 2010 году артистка ушла в сольную карьеру и выпустила несколько альбомов, включая «Плагиат», «Только твоя», «Лирика» и «Жена офицера». В 2019 году «Тутси» воссоединились, и Ортман вернулась в коллектив. Помимо музыки, она работала телеведущей, снималась в кино, была членом жюри вокальных шоу и выступала перед военными.