Брак с Лещенко и череда абортов: тяжелая судьба Аллы Абдаловой

После развода с Львом Лещенко Алла Абдалова превратилась в затворницу, которая жила воспоминаниями о некогда блестящей карьере и любви. Находясь на пике славы она сознательно отказалась от сцены и стала топить горе в алкоголе. Starhit вспомнил историю жизни артистки в день ее 85-летия.

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Первая красавица ГИТИСа

В ГИТИСе внимания Абдаловой добивались все студенты, поскольку она считалась первой красавицей института. Девушка была одной из самых одаренных певиц отделения оперетты слыла любимицей педагогов. На момент знакомства с Лещенко Абдалова уже состоялась как вокалистка: «Черный кот» и «Московские окна» принесли ей всесоюзное признание.

Лев Лещенко оказался в числе тех, кто хотел познакомиться с Аллой поближе. Однажды он набрался смелости и пригласил ее к себе в гости отметить праздник. Певица оказалась на ужине при свечах рядом с мужчиной, в которого она сразу же влюбилась.

«Лева впервые меня проводил, но мы общались долгое время на "вы". А потом на праздничном октябрьском концерте встретились. Оба пели, потом он снова меня проводил до квартиры, но мы даже не поцеловались. Предложение он сделал так — сказал, что надо жениться, ведь все вокруг нас уже поженили. Жили мы с его родителями», — вспоминала Абдалова.

На свадьбе Абдаловой и Лещенко гуляли 40 человек. После торжества артистка переехала в квартиру родителей певца, однако в бытовом плане проблем не возникло — знаменитости целыми днями пропадали на работе. Аллу приняли в труппу Театра оперетты, куда устроился и Лещенко. Там они записали ряд композиций, впоследствии ставших популярными.

Совместный взлет карьеры

Звезда вспоминала, что именно она подтолкнула карьеру Лещенко. С мнением артистки считались, а она старалась всячески поддерживать и продвигать своего супруга. Например, Алла попросила порекомендовать Льва Лещенко Давиду Тухманову, который сочинил композицию «День Победы» и искал для нее хорошего исполнителя. Супруг сперва ее не оценил и даже хотел отказаться, однако вскоре вокалист согласился и проснулся знаменитым.

Пара переехала в собственную квартиру в Чертаново и жила в достатке, однако между ними началась череда выяснения отношений и борьбы амбиций.

Четыре аборта

Абдалова признавалась, что прерывала беременность четыре раза. Алла делала это в угоду карьере, поскольку думала, что с рождением детей можно подождать.

«Меня преследовали сомнения, будем ли мы вместе и дальше. Я его спросила: "Ты меня любишь? Если да, то рожу". Он мне на это ничего не ответил. Вот я и пошла к акушерке. В другой раз опять залетела, снова спрашиваю его, что делать. А ему не до того. Он из Японии приехал, у него впечатления… Пробормотал что-то, вроде, поступай, как хочешь», — рассказывала певица.

Абдалова признавалась, что не стала рассказывать мужу, что у них был бы сын. Позднее она ходила на аборты уже не советуясь и однажды после операции врач рассказал, что Алла потеряла близнецов.

Тяжелый разрыв

В 1974 году супруги серьезно поссорились. Лев Лещенко только вернулся с долгих гастролей по Японии, а дома его встретили упреками. Дело дошло до серьезного скандала — артист взял чемодан и ушел. Какое-то время супруги жили раздельно, однако все же решили помериться. Скандалы начались с новой силой, а причина была все той же — творческая ревность. Но теперь успехи партнера угнетали не Лещенко, а его жену.

Судьбу семьи решил случай. Во время гастролей в Сочи артист столкнулся с юной брюнеткой. Она приехала отдыхать на Черное море из Венгрии, где работали ее родители. Девушка невероятно понравилась звезде, и артист продолжил общение по телефону. Для Абдаловой измена оказалась тяжелым ударом.

«Я решил не откладывать неприятный разговор в долгий ящик, а прямо из аэропорта, где оставил Ирину, направился в Сокольники к Алле. Наши с ней отношения, даже несмотря на то что мы после последнего разрыва решили восстановить нашу семью, все равно были надломлены и практически никакого тепла уже не несли», — говорил он.

Забвение

Прежде любимая работа и друзья остались для Аллы в прошлой жизни. Бывший муж оставил певице квартиру и машину. Лещенко предлагал ей и материальную помощь, однако бывшая супруга отказалась. В 35 лет она замкнулась в себе и стала выпивать. Сразу после развода она купила три бутылки водки, которые осушила за вечер.

«Не раздеваясь, села. Открыла, взяла бокал, налила, выпила. Ничего не берет. Бутылку выпила, поставила ее вниз. За вторую принялась — ничего не берет. Никуда не выходила, на звонки не отвечала», — признавалась Абдалова.

На сцену артистка больше не вернулась и переехала к родственникам в деревню. Отогнав мысли о суициде, она попыталась утешиться браком с первым встречным, однако уже спустя три месяца подала на развод — супруг-пьяница еще больше тянул ее на дно. С алкоголизмом артистка в конечном счете покончила, но в личной и творческой жизни она поставила точку.