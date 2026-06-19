Ольга Орлова переживает утрату. Скончалась ее кошка Соня. Пушистую красавицу певица взяла с улицы четыре года назад. Кошечка заболела после того, как Орлова дала ей таблетки, купленные на маркетплейсе. Ведущая "Дома-2" теперь винит себя.

Бывшая "блестящая" пыталась спасти Соню, кошечка несколько дней провела в клинике. Но ветеринары выписали ее слишком рано.

"Причина смерти – остановка сердца на фоне кровотечения. Соню не должны были выписывать в таком стоянии. Человеческий фактор, пропустили важное, трагический финал", — рассказала Ольга.

Ксения Бородина решила, что ее подругу нужно спасать, пока та не скатилась в депрессию. Как дипломированный психолог она рассудила, что горе можно "вылечить" переключением внимания на другое животное. Бородина купила у проверенного заводчика роскошного белого мейкуна. Цена на кошек этой породы начинается от 100 тысяч рублей.

Бородина знает, что Орлова является зоозащитницей и активно помогает приютам, все животные в доме Ольги взяты с улицы. Она принципиально не покупает собак и кошек, чтобы помогать бездомным пушистикам. Поэтому Ксения пошла на хитрость, вручая подруге котика, ведущая солгала, что нашла его.

Бородина пожаловалась на лишний вес

"Мась, ты меня извини, мы его на улице нашли, я тебе клянусь", — сказала Бородина Орловой, отдавая котенка.

Певица была шокирована подарком, и не выглядела счастливой. Однако уже через несколько минут сердце артистки оттаяло. Орлова взяла котика на руки и уселась с ним прямо на полу.

"В сердце Олечки столько любви, что хватит на всех пушистиков мира. Знакомьтесь, это Леон, или просто Лёня", — рассказала Бородина.

На своей странице в соцсети певица прокомментировала появление в доме нового питомца.